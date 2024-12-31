Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля

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Суд выдал ордер на арест по подозрению в мятеже временного отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Еля, сообщает РИА Новости .

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю.

В ночь на 4 декабря в Южной Корее ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.

Правоохранительные органы проводят расследование о причастности Юн Сок Еля к мятежу и государственной измене. В стране проходят протесты против его деятельности.

Ранее Юн Сок Ель проигнорировал приглашение полиции на допрос по делу о мятеже.