Тысячи людей пришли на митинг в Сеуле с требованием отставки президента

Тысячи жителей Южной Кореи вышли на митинг в Сеуле с требованием отправить в отставку президента Юн Сок Еля, пишет РБК .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на демонстрацию в районе Йоидо собралось огромное количество людей, которые выкрикивают требование отправить Юн Сок Еля в отставку. По предварительным подсчетам, митингующих около 150 тысяч человек, а всего в акции протеста участвует около 1 млн граждан Южной Кореи.

В центре южнокорейской столицы также проходит акция в поддержку президента. За действующего главу государства на улицы вышли около 20 тысяч человек.

Ранее Юн Сок Ель избежал импичмента только потому, что депутаты не смогли набрать нужное для этого количество голосов. После этого в стране начались протесты.