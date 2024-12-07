Президент Республики Корея Ель избежал импичмента

сегодня в 16:04

«Ренхап»: оппозиция Южной Кореи не смогла отправить президента Еля в отставку

Южнокорейские депутаты не смогли отправить президента страны Юн Сок Еля в отставку. Им не хватило голосов, сообщает RT со ссылкой на «Ренхап».

За импичмент высказались 195 парламентариев. Однако, чтобы отстранить политика от должности, нужно было 200 голосов.

Во время заседания множество парламентариев от правящей партии Кореи «Гражданская сила» ушли из зала, где проводится заседание парламента. Так они бойкотировали импичмент главы государства.

Ранее президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране.