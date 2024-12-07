Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе телевизионного обращения принес извинения за введение военного положения в стране и пообещал не вводить его снова на фоне предстоящего голосования в парламенте по его импичменту, сообщает РИА Новости.
«Второго военного положения не будет», — заявил он.
Президент принес извинения за то, что объявление военного положения вызвало беспокойство и неудобства для населения.
В ночь на 4 декабря в Южной Корее ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.