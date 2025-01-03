Силовики Южной Кореи пока не смогли арестовать президента

Управление антикоррупционных расследований в адрес высокопоставленных чиновников и политиков Южной Кореи на время оставляет попытку ареста президента государства Юн Сок Еля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство News1.

В объединенную следственную группу входят сотрудники управления, а также полицейские. Силовики ворвались в резиденцию президента в 08:02 по южнокорейскому времени (около 02:02 по московскому).

На протяжении этого времени происходили стычки силовиков с охраной Юн Сок Еля. Она не дала разрешение на обыск здания.

Ранее сообщалось, что попытка задержания Юн Сок Еля привела к стычкам военных и полицейских. Также у резиденции главы государства собрались его сторонники, чтобы поддержать политика.