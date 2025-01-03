В резиденции президента Южной Кореи правоохранители столкнулись с военными

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Попытка ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обернулась столкновением правоохранителей и военных, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

У резиденции Юн Сок Ёля собрались его сторонники, которые устроили акцию поддержки политика. Действующего главу государства до сих пор охраняет Служба безопасности президента.

Подробности силового противостояния не приводятся.

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и госизмене из-за введения военного положения 3 декабря 2024 года. Таким образом, он пытался урегулировать политический конфликт с оппозиционными партиями в парламенте страны.