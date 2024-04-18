В Польше задержали подозреваемого в подготовке убийства Зеленского

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СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Владимира Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, когда тот прилет с рабочим визитом в эту страну, пишет РИА Новости .

Разоблачить агента, собиравшего информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, которая якобы должна была помочь в убийстве Зеленского, украинской спецслужбе помогли польские правоохранители. Прокуратура республики уже предъявила фигуранту обвинение по статье «Готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы».

Прокуратура Польши также предъявила обвинение задержанному в подозрении на подготовку к покушению на Зеленского, однако никаких доказательств, что жизни президента Украины действительно угрожала опасность не предоставила.

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина действительно имеет отношение к атаке крымского аэродрома. ВСУ хотели уничтожить объект вооруженных сил России.