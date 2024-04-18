Зеленский подтвердил причастность Украины к атаке на аэродром в Крыму

Зеленский: ВСУ нанесли удар по военному аэродрому в Джанкое

Украинская армия ударила накануне по военному объекту ВС РФ в Джанкое в Крыму, цель атаки — аэродром, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале украинский лидер выложил видеообращение, в котором озвучил данную новость.

Владимир Зеленский поблагодарил Главкома ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции, а украинских военнослужащих — за нанесение точного удара.

Взрывы у аэродрома в Джанкое прозвучали около 4 часов утра 17 апреля. ВСУ почти час обстреливали территорию объекта — было выпущено 8 баллистических ракет.

В результате атаки на аэродроме вспыхнул пожар.