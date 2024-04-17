Украинские боевики почти час обстреливали аэродром в Джанкое

ВСУ выпустили 8 баллистических ракет по аэродрому в Джанкое

Украинская армия почти час обстреливала аэродром в Джанкое. По одной из версий, ВСУ выпустили по территории 8 баллистических ракет, сообщает Baza .

Обстрел начался в 3:40 среды. По предварительным данным, работали средства ПВО, местные жители слышали взрывы. После обстрела на аэродроме вспыхнул пожар.

Население находящихся вблизи поселков не эвакуировали, однако был перекрыт участок дороги от Победного до Азовского. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Накануне ВСУ совершили 16 обстрелов территорий Донецкой Народной Республики. Всего киевские боевики выпустили 45 боеприпасов.