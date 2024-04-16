Киевские боевики 16 раз обстреляли ДНР за сутки

ВСУ за минувшие сутки совершили 16 обстрелов территорий Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Всего киевские боевики выпустили 45 боеприпасов.

«Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов — на донецком направлении. Пять обстрелов — на горловском направлении. Один обстрел — на волновахском направлении», — сказано в сообщении.

По информации представительства, известно о смерти одного мирного жителя.

Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне. При этом воздушная тревога в регионе объявлена не была. Подробности уточняются.