В Польше оставили в силе постановление об аресте российского археолога Бутягина
Фото - © Алексей Даничев/РИА Новости
В Польше суд отклонил жалобу защиты на арест российского археолога Александра Бутягина, сообщает РИА Новости.
Постановление об аресте Бутягина останется в силе по решению апелляционного суда Варшавы. Ранее суд продлил срок содержания ученого под стражей до 4 марта 2026 года.
Археолога задержали польские спецслужбы 4 декабря 2025 года во время его лекционного тура по Европе, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. Суд в Варшаве санкционировал его арест.
В случае, если судебный процесс затянется, Бутягин может оставаться под стражей до двух лет.
