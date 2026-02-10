В Польше оставили в силе постановление об аресте российского археолога Бутягина

Постановление об аресте Бутягина останется в силе по решению апелляционного суда Варшавы. Ранее суд продлил срок содержания ученого под стражей до 4 марта 2026 года.

Археолога задержали польские спецслужбы 4 декабря 2025 года во время его лекционного тура по Европе, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. Суд в Варшаве санкционировал его арест.

В случае, если судебный процесс затянется, Бутягин может оставаться под стражей до двух лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.