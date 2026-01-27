Арестованный в Польше российский археолог Бутягин может провести в СИЗО до 2 лет

Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по требованию украинской стороны, может оставаться под стражей до двух лет, если судебный процесс затянется, сообщает ТАСС со ссылкой на родственников археолога.

Бутягина взяли под стражу польские спецслужбы 4 декабря 2025 года во время его лекционного тура по Европе, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы. Суд в Варшаве санкционировал арест археолога.

Польская прокуратура получила от украинской стороны запрос о его выдаче. По информации польской прокуратуры, на Украине Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы. По словам его адвоката, в настоящее время ожидается решение суда о назначении нового судьи и определение новой даты судебного заседания. Адвокат уточнил, что это должно произойти до 2 февраля.

В случае принятия окружным судом Варшавы решения об экстрадиции Бутягина на Украину, адвокат намерен обратиться в министерство юстиции и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно выдвинули обвинения против российского археолога, который проводил археологические раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя археолога не упоминалось, однако, согласно сообщениям ряда украинских СМИ, речь шла об Александре Бутягине, заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа и руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму.

Ранее сообщалось, что Варшавский суд отказал в удовлетворении ходатайства о переносе слушаний по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на территорию Украины.

