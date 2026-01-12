Суд Варшавы отказался перенести слушание по экстрадиции археолога Бутягина

Варшавский суд отказал в удовлетворении ходатайства о переносе слушаний по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на территорию Украины.

«Адвокат просил перенести слушание по экстрадиции, назначенное на 15 января, чтобы получить больше времени для подготовки защиты. В удовлетворении этого ходатайства также было отказано», — говорится в сообщении близких археолог в Telegram-канале.

Бутягин был задержан 4 декабря 2025 года спецслужбами Польши на транзите через страну, следуя из Нидерландов на Балканы. Украинская сторона настаивает на его выдаче для привлечения к ответственности за действия, которые Киев квалифицирует как нарушение своего законодательства на территории Крыма.

Российскому археологу может грозить от 1 года до 10 лет заключения по п. 1 ст. 125 УК Польши. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, задержание российского ученого в Польше является правовым произволом.

