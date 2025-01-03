В Польше назвали остановку транзита газа из России «победой Украины»

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Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину в Варшаве сочли победой Киева и поставили в один ряд с расширением НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит "Лента.ру" .

По словам дипломата, Россия направила внушительные средства на строительство «Северных потоков». Это якобы использовала Москва при газовом шантаже Европы.

«Украина лишила его (Владимира Путина — ред) возможности напрямую экспортировать газ в ЕС. Еще одна победа после вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал польский чиновник в соцсети Х.

Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен призвала возобновить подачу российского газа в Германию по сохранившейся нитке «Северного потока» для восстановления разрушенной экономики ФРГ и Евросоюза.