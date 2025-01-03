В Польше назвали остановку транзита газа из России «победой Украины»
Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину в Варшаве сочли победой Киева и поставили в один ряд с расширением НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит "Лента.ру".
По словам дипломата, Россия направила внушительные средства на строительство «Северных потоков». Это якобы использовала Москва при газовом шантаже Европы.
«Украина лишила его (Владимира Путина — ред) возможности напрямую экспортировать газ в ЕС. Еще одна победа после вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал польский чиновник в соцсети Х.
Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен призвала возобновить подачу российского газа в Германию по сохранившейся нитке «Северного потока» для восстановления разрушенной экономики ФРГ и Евросоюза.