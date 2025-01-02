В ФРГ призвали запустить «Северный поток»
Немецкий депутат призвала запустить «Северный поток»
Депутат Бундестага Севим Дагделен призвала власти Германии восстановить работу уцелевшей ветки трубопровода «Северный поток — 2» после остановки Украиной транзита газа в Европу, сообщает ТАСС.
«Запустить, наконец, „Северный поток“! Прекратить делать денежные подарки Киеву!» — призвала депутат.
Она отметила, что действия Киева вызвали повышение цены на энергоносители. При этом в Берлине и Брюсселе «радостно наблюдают за разрушением европейской промышленности», указала политик.
С нового года подача российского газа в Европу через территорию Украины была прекращена из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом».