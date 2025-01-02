«Запустить, наконец, „Северный поток“! Прекратить делать денежные подарки Киеву!» — призвала депутат.

Она отметила, что действия Киева вызвали повышение цены на энергоносители. При этом в Берлине и Брюсселе «радостно наблюдают за разрушением европейской промышленности», указала политик.

С нового года подача российского газа в Европу через территорию Украины была прекращена из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом».