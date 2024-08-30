В Польше хотят объявить Кулебу персоной нон грата после слов о Волынской резне

Депутат польского парламента Януш Ковальский заявил, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу нужно признать персоной нон грата и выгнать из Польши после его слов о Волынской резне, сообщает Газета.ru .

«Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал депутат в соцсети Х.

Кулеба заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Однако тут же он напомнил про снос памятника украинским националистам, которые были причастны к этому событию. По словам Ковальского, заявления Кулебы носят ревизионистский характер.

В Польше также отметили, что будут всячески препятствовать вступлению Украины в Евросоюз пока не будет урегулирован вопрос с Волынской резней, которая препятствует нормальным отношениям между странами.

Ранее в польском селе Домостава открыли мемориал жертвам Волынской резни. На церемонии открытия присутствовали около 20 тыс. человек, включая семьи погибших, политиков и активистов. Памятник выполнен в виде бронзового орла, объятого пламенем, с названиями сел, где зверствовали украинские националисты.