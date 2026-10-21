Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-супруга Лерчек

В среду Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Артема Чекалина — бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Он был осужден на семь лет колонии по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам, сообщает РИА Новости .

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу свыше 194 млн рублей. Чекалин обжаловал приговор, однако на прошлом заседании Мосгорсуд не смог начать рассмотрение из-за отсутствия ответа из СИЗО, подтверждающего своевременное уведомление осужденного.

Теперь судебное заседание назначено на 10:00 21 октября. Сам Чекалин будет участвовать по видео-конференц-связи.

Защита в жалобах просит оправдать Чекалина, ссылаясь на отсутствие состава преступления. В основу приговора легли валютные операции по оплате гражданами России — клиентами ПАО «Сбербанк» — фитнес-марафона через сайт lerchek.fit на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZCO. Адвокаты считают, что при описании деяния Чекалина не указано, что кем-либо в «Сбербанк» были представлены подложные документы, так как этого не было.

Также защита обращает внимание на то, что в суд первой инстанции были представлены ответы из ПАО «Сбербанк», которые подтверждают: документы о целях, основании и назначении перевода при оплате фитнес-марафона в банк не предоставлялись. Однако судья отказалась приобщить эти документы к делу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.