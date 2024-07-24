В Польше напомнили о трагедии, из-за которой Украину нельзя брать в ЕС

Косиняк-Камыш: Украину нельзя брать в ЕС, пока не решат Волынский вопрос

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни. Глава МО также отметил, что сейчас поляки помогают украинцам настолько, насколько могут, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на эфир телеканала Polsat.

По словам Косиняк-Камыша, несмотря на партнерство, в отношениях Польши и Украины «не все идеально». Между странами есть нерешенные исторические вопросы, продолжил министр.

«Надо сказать четко: вхождения Украины в ЕС не будет, если не будет решен Волынский вопрос», — сказал глава польского оборонного ведомства.

Согласно информации из открытых источников, весной-летом 1943 года украинские националисты устроили массовое уничтожение этнических поляков, живших на Западной Украине и на территории Волыни. События прозвали Волынской резней или Волынской трагедией. В конце лета 1943 года поляки начали мстить за массовые убийства своих людей, что привело к жертвам среди гражданского населения Украины.

Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом польского населения.