В Польше открыли «жестокий» памятник жертвам украинских националистов

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В польском селе Домостава открыли мемориал жертвам Волынской резни, пишет ТАСС со ссылкой на газету Fakt.

На церемонии открытия присутствовали около 20 тыс. человек, включая семьи погибших, политиков и активистов.

Памятник выполнен в виде бронзового орла, объятого пламенем с названиями сел, где зверствовали украинские националисты.

«В центре композиции вырезан крест, внутри него скульптор поместил фигуру ребенка, насаженного на вилы. У подножия памятника можно увидеть насаженные на пики головы детей», — отмечается в публикации.

По данным издания, монумент из-за жестокости изображений не стали устанавливать власти других населенных пунктов Польщи.

В 1943 году формирования украинских националистов убили более 100 тыс. поляков, главным образом женщин детей и стариков.