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В Петербурге сняли флаги Польши с закрытого генконсульства страны

В Санкт-Петербурге 8 января сняли флаги Польши с закрытого здания Генерального консульства этой страны, которое располагалось на 5-й Советской улице, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Официальная церемония закрытия генконсульства Польши в Петербурге началась раньше времени. Изначально ее планировали провести 10 января, но затем изменили дату.

Закрытие польского консульства стало ответной мерой на действия Польши, которая закрыла российское генконсульство в Познани.

Осенью 2024 года президент Польши Анджей Дуда усомнился в верности принятого решения о закрытии генконсульства РФ на территории своей страны. Затем Киев заявил, что хочет получить в свое распоряжение здание, где работали российские дипломаты.