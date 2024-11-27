Киев хочет получить помещения бывшего генконсульства России в Познани

Киев заинтересован в помещении бывшего российского генконсульства в польском городе Познань. Украина хочет использоваться его в своих целях, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РИА Новости .

Киев направил Варшаве официальную ноту с соответствующей записью. Сибига отметил, что Украина хочет получить помещение в личное пользование. По его словам, сейчас Киев ждет «конкретных деталей».

Сибига отметил, что в Великопольском воеводстве есть много украинцев. Поэтому Киев рассматривает помещение, на которое он претендует, в качестве локации для «расширения консульского присутствия в Польше».

Согласие на работу консульства России в Познани было отозвано главой МИД Польши Радославом Сикорским. Российские дипломаты должны выехать оттуда до 30 ноября.

Ранее стало известно, что Варшава и Киев не могут найти наемников в «Украинский легион». В него вступили всего 30 человек.