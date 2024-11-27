Варшава и Киев не могут найти наемников в «Украинский легион»

Варшава и Киев не могут укомплектовать «Украинский легион», заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Подразделение из находящихся в Польше украинцев начали создавать еще в июле. При этом, Варшава должна была обеспечить формирование техникой и провести сборы.

Однако, за несколько недель в легион записались всего 30 человек, указано в публикации РИА Новости.

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