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ВСУ атаковали из минометов и беспилотниками сдавшего в плен российским военным британского наемника, сообщает ТАСС.

Британский наемник ВСУ Джеймс Скотт Рис Андерсон сдался в плен российским войскам на курском направлении, рассказал агентству командир взвода морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах.

По словам военного, российские морпехи захватили опорный пункт и взяли в плен англичанина.

Когда они стали возвращаться на свои позиции, ВСУ открыли огонь по пленным из минометов и начали сбрасывать взрывчатку с дрона.

«Британец вообще ошалел. Он понял то, что его хотят просто убить свои же», — сказал Бах.

Сейчас наемник уже дает показания российской военной разведке.

Всего в ноябре российские силы уничтожили свыше 200 иностранных наемников только в Курской области.