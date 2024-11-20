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SHOT: в ноябре в Курской области ликвидировали свыше 200 наемников ВСУ

С начала ноября в Курской области уничтожили свыше 200 иностранных наемников, примкнувших к армии Украины. Российские войска берут силы вторжения в кольцо, и иностранные бойцы ВСУ массово погибают в попытке вырваться из окружения, сообщает SHOT .

Украина пытается массово вывезти наемников из Курской области. К вызволению бойцов привлекли уже силы тыла — украинские железнодорожные войска из 756-го полка охраны ГССП.

«Солдаты удачи» безуспешно пытаются вырваться из окружения и контратаковать российские позиции, чтобы создать коридор для эвакуации. Под Курском погибают эстонцы, американцы, немцы, поляки, британцы и другие иностранцы, воюющие в составе ВС Украины.

Украинское командование перебрасывало резервы в Курскую область, чтобы эвакуировать раненых, однако новоприбывшие не справились с задачей и понесли ощутимые потери.