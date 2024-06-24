Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что удар украинских войск по пляжу в Севастополе является «ужасной эскалацией». В этой связи политик также отметил, действия Североатлантического альянса говорят о том, что блок хочет развязать «тотальную войну», сообщает Общественная Служба Новостей .

В своем аккаунте в соцсети X Филиппо отметил, что удар по Севастополю стал возможен из-за поставок американского оружия в ВСУ. По словам французского политика, украинские силы атаковали именно многолюдный крымский пляж, и удар пришелся по гражданскому населению.

«Удар по мирным жителям в Севастополе на многолюдном пляже в Крыму <…> является ужасной эскалацией», — заявил лидер «Патриотов».

По последним данным, в результате удара по Севастополю погибли минимум 4 человека и еще более 150 получили ранения. 24 июня объявлен днем траура в связи с терактом.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Крымском полуострове не должно быть мирной жизни. Он назвал Крым «большим военным лагерем».