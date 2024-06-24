Советник президента Украины Подоляк: мирной жизни в Крыму быть не должно
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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Крымском полуострове не должно быть мирной жизни. Он назвал Крым «большим военным лагерем», сообщает «Лента.ру».
Подоляк заявил, что на полуострове не должно быть «никаких пляжей и туристических зон». Он считает, что любые «проявления мирной жизни» здесь не допустимы.
«Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», — написал советник украинского президента в социальных сетях.
В Республике Крым 24 июня объявили днем траура в связи с терактом, произошедшим в Севастополе. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по городу.
Пять воздушных целей уничтожили в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, в результате украинского удара погибли пять человек, еще 124 мирных жителя пострадали.