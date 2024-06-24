Советник президента Украины Подоляк: мирной жизни в Крыму быть не должно

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Крымском полуострове не должно быть мирной жизни. Он назвал Крым «большим военным лагерем», сообщает «Лента.ру» .

Подоляк заявил, что на полуострове не должно быть «никаких пляжей и туристических зон». Он считает, что любые «проявления мирной жизни» здесь не допустимы.

«Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», — написал советник украинского президента в социальных сетях.

В Республике Крым 24 июня объявили днем траура в связи с терактом, произошедшим в Севастополе. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по городу.

Пять воздушных целей уничтожили в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, в результате украинского удара погибли пять человек, еще 124 мирных жителя пострадали.