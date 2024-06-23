В Крыму 24 июня объявлен траур

В Республике Крым 24 июня объявлен днем траура в связи с терактом, произошедшим в Севастополе в воскресенье, сообщает официальный Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В понедельник в республике отменяются все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Аксенов выразил соболезнования всем пострадавшим в Севастополе от террористической атаки ВСУ.

23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Пять воздушных целей уничтожили в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, в результате украинского удара погибли пять человек, еще 124 мирных жителя пострадали.