Porsche рухнул в цене на 20%: какие премиум-авто стали доступнее для россиян

Средняя цена премиального автомобиля с пробегом в России по итогам III квартала 2026 года составила 6,2 млн рублей, а сильнее всего подешевели Porsche (−20,5%), Mercedes-Benz GLS (−15,3%) и Mercedes-Benz GLC Coupe (−15%), сообщили РИАМО в «Авито Авто».

Эксперты «Авито Авто» изучили рынок автомобилей премиальных брендов в сервисе «Селект» по итогам третьего квартала 2026 года. Средняя цена автомобиля класса «премиум» составила 6,2 млн рублей.

Чаще всего пользователи искали машины от BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. По конкретным моделям основной интерес распределился между BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класс, BMW X5, BMW 3 серии и BMW X3. В десятку также вошли Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, BMW X6, EXEED TXL и Audi Q5.

Самыми дорогими моделями стали Mercedes-Benz G-класс AMG (22,9 млн рублей), Land Rover Range Rover (15,7 млн рублей), Lexus LX (10,8 млн рублей), BMW X7 (10,7 млн рублей) и Mercedes-Benz V-класс (10,3 млн рублей).

Что подешевело сильнее всего

Самое заметное снижение средней стоимости по сравнению с III кварталом 2025 года продемонстрировали автомобили Porsche — на 20,5%, до 10,3 млн рублей. Также изменение средних цен зафиксировано у Hongqi (−8,1%, до 3,3 млн рублей) и Mercedes-Benz (−7,9%, до 7,2 млн рублей).

По конкретным моделям лидером по снижению стал Mercedes-Benz GLS — минус 15,3%, до 8 млн рублей. Следом идут Mercedes-Benz GLC Coupe (−15%, до 4,9 млн рублей) и Lexus RX (−7,8%, до 4,9 млн рублей).

Самой доступной моделью в премиальном сегменте оказалась EXEED LX — в среднем 1,9 млн рублей. Чуть выше цены на EXEED TXL (2,2 млн рублей), Land Rover Discovery (2,4 млн рублей), Audi A4 (2,6 млн рублей) и EXEED VX (2,7 млн рублей).

Китайцы наступают

«В III квартале 2026 года премиальные автомобили занимают 20% в общем объеме предложений в „Селекте“. Лидерами остаются BMW и Mercedes-Benz — на них суммарно приходится почти половина всех объявлений в сегменте: доля BMW составляет 26,2%, Mercedes-Benz — 22,7%», — заявил директор по развитию транзакционных сервисов «Авито» Дмитрий Иванов.

При этом активно на вторичный рынок поступают автомобили китайских брендов: по динамике предложения лидерами стали Tank (+168%) и EXEED (+68%), добавил он.

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