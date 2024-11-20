В ООН выразили обеспокоенность после ударов ATACMS по Брянской области

Эскалацию конфликта на Украине ударов ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области признали в ООН, сообщает ТАСС .

«Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации. Этот конфликт вообще продолжается», — сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, комментируя удары ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.

Ранее в Пентагоне отказались комментировать атаку дальнобойным американским оружием по российскому региону.

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять из них перехватила российская ПВО. Разрушений и пострадавших нет.