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В ООН призвали Россию и США выработать соглашение на смену ДСНВ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты в рамках переговоров выработать соглашение, которое придет на смену двустороннему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС .

«Я также призываю Соединенные Штаты и РФ вернуться за стол переговоров, в полной мере выполнять новый ДСНВ и согласовать договор, идущий ему на смену», — заявил Гутерриш.

16 апреля в американском Госдепартаменте заявили, что Белый дом готов отказаться от своих контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом России необходимо вернуться к своим обязательствам по новому ДСНВ.

На Западе новым называется российско-американский договор, подписанный в 2010 году.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о постоянных попытках обвинения РФ в угрозах ядерным оружием. Глава государства призвал не доводить Москву до угрозы применения таких вооружений.