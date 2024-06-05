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Путин: Россию постоянно обвиняют в том, что она машет ядерной дубиной

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Санкт-Петербурге заявил о постоянных попытках обвинения РФ в угрозах ядерным оружием, пишет ТАСС .

Однако Путин отметил, что Россия так не делает.

Кроме того, президент призвал не доводить РФ до угрозы применения таких вооружений.

Касательно ядерной доктрины, российский лидер счел возможным использовать все имеющиеся в распоряжении средства в случае внешних угроз.

А также Путин заявил о том, что в мире, кроме США, появляются и другие центры силы.