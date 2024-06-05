Путин: Россию постоянно обвиняют в том, что она машет ядерной дубиной
Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Санкт-Петербурге заявил о постоянных попытках обвинения РФ в угрозах ядерным оружием, пишет ТАСС.
Однако Путин отметил, что Россия так не делает.
Кроме того, президент призвал не доводить РФ до угрозы применения таких вооружений.
Касательно ядерной доктрины, российский лидер счел возможным использовать все имеющиеся в распоряжении средства в случае внешних угроз.
А также Путин заявил о том, что в мире, кроме США, появляются и другие центры силы.