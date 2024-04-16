Госдеп: США готовы вернуться к исполнению ДСНВ

Американская администрация готова отказаться от своих контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщили в Госдепартаменте США, пишет ТАСС .

Условием для этого станет возврат России к своим обязательствам по новому ДСНВ.

«Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — сказано в сообщении.

США называют новым ДСНВ договор, который был заключен в 2010 году. В России он называется ДСНВ и СНВ-3.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что диалог Москвы с Вашингтоном по новым договоренностям будет возможен только после кардинального пересмотра антироссийского курса со стороны США и НАТО.