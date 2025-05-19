В ООН одобрили телефонный разговор Путина и Трампа
ООН поприветствовала телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который лидеры провели 19 мая, сообщает РИА Новости.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация одобряет звонки между Путиным и Трампом, а также между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
В понедельник российский лидер более двух часов говорил по телефону с президентом США. Путин в этот момент находился в Образовательном центре «Сириус».
Президент РФ назвал звонок «содержательным». Он также отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной по поводу урегулирования конфликта. Путин отметил, что Москва выступает за остановку огня, но важно выработать эффективный путь движения к миру.