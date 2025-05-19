Путин: Россия готова работать над меморандумом с Украиной

Президент РФ Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, в том числе документ будет касаться прекращения огня.

Кадры с заявлениями президент РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Путин отметил, что в меморандуме нужно определить ряд позиций. Например, принципы урегулирования конфликта, сроки и т. д.

Москве и Киеву необходимо найти компромиссы, которые бы их устроили. Также российский лидер уточнил, что сторонам нужно выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Кроме того, Путин рассказал, что разговор с Трампом продлился более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной» и «откровенной».