Путин после разговора с Трампом: РФ выступает за остановку огня, но есть нюанс

Российский президент Владимир Путин поговорил с американским лидером Дональдом Трампом, после чего раскрыл детали беседы на пресс-конференции. Путин подчеркнул, что Москва выступает за остановку боевых действий, но важно выработать эффективный путь движения к миру, пишет РИА Новости .

Путин и Трамп созвонились во второй половине дня по московскому времени 19 мая.

По словам Путина, в диалоге с Трампом была поднята тема остановки огня в украинском конфликте. Президент РФ подчеркнул, что Москва выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Дональд Трамп также высказал свою позицию по данному вопросу. Общение лидеров двух стран длилось более двух часов. Беседа получилась содержательной, откровенной и весьма полезной.