В НХЛ прокомментировали идею проведения матчей с КХЛ

Функционер НХЛ Дэйли заявил, что с ним не связывались по поводу матчей с КХЛ

Спорт объединяет людей, но с НХЛ пока не связывались по поводу проведения хоккейного матча команд Национальной и Континентальной хоккейной лиг, заявил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Функционер НХЛ заявил, что не знает подробностей телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу организации хоккейных матчей.

Он отметил, что пока контактов на эту тему не было.

«Мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее», — подчеркнул Дэйли, его слова приводит портал «Чемпионат.com».

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров договорились об организации матчей с участием команд НХЛ и КХЛ.

Прославленный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идею «блестящей „хоккейной дипломатией“ Путина».