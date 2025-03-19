Фетисов прокомментировал договоренности Путина и Трампа о хоккее

Президент России Владимир Путин дал фантастический пас на спасение человечества во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую „хоккейную дипломатию“», — сказал Фетисов в беседе с агентством.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что в хоккее в одной команде могут играть россияне, белорусы, американцы и спортсмены других национальностей. После матча они вместе проводят время в ресторане.

«Важно именно налаживание отношений между людьми. Спортивный принцип станет определяющим, а международные федерации и МОК возьмутся за голову», — подчеркнул знаменитый спортсмен.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры. По инициативе российского лидера, стороны договорились, в том числе, организовать хоккейные матчи с участием игроков из НХЛ и КХЛ.