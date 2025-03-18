Трамп поддержал идею Путина о хоккейных матчах между Россией и США

Глава американского государства Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главы государства обсудили восстановление двусторонних отношений и пути к урегулированию украинского конфликта. Телефонный разговор продлился около 2,5 часов.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что составы команд будут состоять из российских и американских хоккеистов, выступающих в регулярных чемпионатах НХЛ и КХЛ.

Ранее Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа, что 19 марта между Москвой и Киевом состоится обмен военнопленными — 175 на 175 человек.