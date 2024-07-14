В Кремле заявили, что покушение на Трампа организовала действующая власть США

Песков о покушении на Трампа: администрация США решает вопросы с позиции силы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушение на кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента в США Дональда Трампа было организовано действующей американской властью, сообщает SHOT .

«Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы. Теперь насилие перенесено внутрь страны», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва не считает, что действующая американская власть организовала попытку покушения на Трампа, однако администрация Джо Байдена создала соответствующую атмосферу в ходе политической борьбы.

Песков добавил, что у российского президента Владимира Путина нет в планах созвониться с Дональдом Трампом после покушения.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В результате стрельбы политика ранили в ухо, еще один человек погиб. Снайперы Секретной службы ликвидировали стрелка. После покушения Трамп поднял в воздух кулак и в сторону своих сторонников выкрикнул: «Боритесь!».