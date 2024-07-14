Стало известно, о чем говорили Трамп и охрана сразу после покушения

WP: Трамп просил охрану подождать, чтобы поднять в воздух кулак после покушения

После покушения кандидат от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональд Трамп попросил охранников подождать, поднял кулак в воздух и обратился к своим сторонникам, сообщает РБК .

Как пишет американская газета The Washington Post, политик почти на час опоздал на свое предвыборное выступление и быстро завершил свою заготовленную речь. Затем по приказу Трампа включили телесуфлеры, и он указал на резко возросшее количество мигрантов стране.

«Посмотрите, что случилось с нашей страной!» — обратился республиканец к своим сторонникам.

Вдруг раздались звуки выстрелов. Трамп получил ранение уха, сгорбился и спрятался за трибуной. На сцену выбежали агенты Секретной службы и закрыли собой политика. Затем один из агентов заявил, что стрелка ликвидировали.

Агенты подняли Трампа, который дважды потребовал дать ему обуться. После этого политик приказал телохранителям подождать, поднял в воздух кулак и выкрикнул: «Боритесь!». В ответ толпа ликовала и скандировала: «США, США».

Затем агенты сопроводили республиканца со сцены к внедорожнику. При этом туфля Трампа так и осталась на сцене.

Накануне 20-летний житель штата Пенсильвания открыл стрельбу по Трампу во время предвыборного митинга. В результате покушения погиб 1 человек, еще двое пострадали, в том числе Трамп получил ранение уха. Снайперы обнаружили и ликвидировали стрелка.