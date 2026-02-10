В Кремле прокомментировали слухи о контактах Москвы и Парижа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что между Москвой и Парижем были контакты. Кто конкретно и с кем контактировал, официальный представитель Кремля не уточнил, сообщает РИА Новости.
«Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне», — заявил Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров со скептицизмом прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «технической подготовке» к вероятному разговору с главой РФ Владимиром Путиным. Подобные слова не выглядят серьезно.
Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон пытается восстановить контакты с российским лидером, чтобы укрепить свои политические позиции.
