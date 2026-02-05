Французский политик заявил о попытках Макрона восстановить диалог с Путиным

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент страны Эммануэль Макрон пытается восстановить контакты с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои политические позиции, сообщает «Царьград» .

Филиппо считает, что Макрон стремится создать образ миротворца и для этого пытается восстановить отношения с Москвой. По его мнению, президент Франции совершил ряд политических ошибок, которые ослабили его позиции, в том числе начал противостояние с парламентом и поссорился с американским предпринимателем Илоном Маском.

«А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину», — пояснил Филиппо в своем подкасте.

4 февраля дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн посетил Москву, где провел переговоры с российскими политиками и чиновниками, включая представителей Кремля. Подробности встречи не раскрывались, однако целью визита называлось обсуждение ключевых вопросов, в том числе ситуации на Украине. В администрации президента Франции не подтвердили и не опровергли факт переговоров.

