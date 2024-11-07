В Кремле прокомментировали слухи, что Путин поздравил Трампа «через знакомых»

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Песков опроверг данные о том, что Путин неформально поздравил Трампа с победой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RTVI опроверг информацию, что глава российского государства Владимир Путин «через знакомых» неформально поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах американского президента.

«Недостоверная (информация – ред.)», — ответил пресс-секретарь президента России на соответствующий вопрос.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет планов поздравлять Дональда Трампа с победой в президентской гонке в США.

Накануне Дональд Трамп набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков и одержал победу на выборах президента США. Действующий глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис поздравили республиканца с победой.