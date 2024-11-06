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Песков: у Путина нет планов поздравлять Трампа с победой на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о планах российского президента поздравлять кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах американского президента, сообщает РИА Новости .

«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с победой на выборах», ― ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь главы государства назвал неуместным строить эвентуальные рассуждения о дальнейшей политике Дональда Трампа в отношении России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой принципиальной разницы от победы республиканца Дональда Трампа или демократа Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов.

В среду Дональд Трамп на встрече со сторонниками во Флориде объявил о своей победе на выборах и назвал себя новым президентом США.