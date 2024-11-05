Песков: принципиальности между победой Трампа или Харрис для России нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как власти РФ отнесутся к победе Дональда Трампа или Камалы Харрис на выборах президента США. Они проходят 5 ноября, сообщает SHOT .

Журналист спросил у Пескова, кто из кандидатов для РФ выгоднее, или и тот, и другой одинаковы в плане русофобии.

«Никакой принципиальности нет», — сказал Песков.

Выборы президента США проходят 5 ноября. За место главы Соединенных Штатов сражаются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и конкурент от демократов Камала Харрис.

Ранее Харрис заявила, что эти выборы могут войти в историю: один из кандидатов победит, но с минимальным отрывом.