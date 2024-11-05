Харрис: выборы в США могут войти в историю как голосование с минимальным отрывом

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что нынешние выборы в Америке могут войти в историю. Она считает, что один из кандидатов победит, но с минимальным отрывом, сообщает РИА Новости .

На предвыборном мероприятии в Филадельфии Харрис заявила, что гонка еще не окончена, но главная задача — финишировать сильными. По ее словам, каждый голос имеет особое значение.

«Это могут быть выборы с самым минимальным отрывом», — высказалась Харрис.

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная. Они уже получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.