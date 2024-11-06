Байден поздравил Трампа с победой на выборах президента США

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Байден в телефонном звонке поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент США Джо Байден в телефонном звонке поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы Белого дома, сообщает РИА Новости.

Нынешний и будущий президенты США провели телефонный разговор, передает пресс-пул Белого дома.

Звонок инициировал Байден. Он пригласил Трампа на встречу в Белый дом и заявил о необходимости работы для объединения страны, сказано в сообщении.

На выборах президента США 5 ноября 2024 года республиканец Дональд Трамп обошел представителя Демократической партии Камалу Харрис и одерживает победу в президентской гонке в США.

Харрис также поздравила Трампа с победой.