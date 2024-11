Между тем телеканал CNN прогнозирует, что Трамп побеждает Харрис и набирает 276 голосов выборщиков, преодолевая порог в 270 голосов. Такой же прогноз дает телеканал NBC.

Агентство Associated Press также «отдает» Трампу 277 голосов выборщиков. Газета The New York Times озвучила такой прогноз, а канал CBS уверен в наборе Трампом 276 голосов.

Между тем Дональда Трампа уже поздравили с победой мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.