В Кремле оценили серьезность конференции по Украине в Швейцарии

сегодня в 15:27

Песков: переговоры по Украине без России не настроены на результат

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта без участия Москвы не нацелены на результат, сообщает ТАСС .

«О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия РФ? Это совершенно невозможно», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он подчеркнул, что позиция России относительно мирного урегулирования конфликта последовательна, прозрачна и всем хорошо известна. Ее неоднократно подтверждал российский лидер Владимир Путин.

Песков добавил, что любые инициативы Запада по мирным переговорам без участия российской стороны не настроены на результат.

Ранее МИД Швейцарии сообщал, что конференция по Украине запланирована на 15–16 июня в Бюргенштоке. Приглашение на мероприятие получили более 160 делегаций из стран стран G7, G20, ЕС и БРИКС, однако России среди приглашенных нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «путем в никуда» предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии.