В Кремле дали оценку итоговой декларации саммита НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что противники РФ не хотят строить диалог по миру в Украине, сообщает РИА Новости .

Представитель Кремля уточнил, что противники России в Европе и США не являются сторонниками разговора об установлении мира в Украине, согласно принятым на саммите документам.

В них, к примеру, говорится о том, что Североатлантический альянс осудил помощь других государств России и потребовал не поддерживать Москву.

Песков также добавил, что НАТО жаждет лишь противостояния с РФ, а не мира и безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что России придется принять ответные меры на действия Североатлантического альянса. По словам Пескова, приближение НАТО к российским границам приведет к угрозе национальной безопасности.