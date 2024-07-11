В Кремле дали оценку итоговой декларации саммита НАТО
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что противники РФ не хотят строить диалог по миру в Украине, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что противники России в Европе и США не являются сторонниками разговора об установлении мира в Украине, согласно принятым на саммите документам.
В них, к примеру, говорится о том, что Североатлантический альянс осудил помощь других государств России и потребовал не поддерживать Москву.
Песков также добавил, что НАТО жаждет лишь противостояния с РФ, а не мира и безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что России придется принять ответные меры на действия Североатлантического альянса. По словам Пескова, приближение НАТО к российским границам приведет к угрозе национальной безопасности.